Путинский олигарх Абрамович хочет приобрести испанский гранд — СМИ

Миллиардер не теряет надежды остаться в футбольной индустрии.

Владелец "Челси" Роман Абрамович, который должен продать английский клуб из-за санкций, хочет продолжить футбольный бизнес в Испании, приобретя "Валенсию".

Об этом сообщил бывший вице-президент "Валенсии" Мигель Сорио, тоже претендующий на покупку акций.

"Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро, но у него не получилось. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от российского олигарха из Челси", – цитирует Сорио El Desmarque.

Добавим, что сейчас "Валенсия" находится в середине таблицы Примеры (9 место) без надежд на еврокубки, но и без риска вылета.

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