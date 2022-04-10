Путінський олігарх Абрамович хоче придбати іспанський гранд - ЗМІ

Мільярдер не втрачає надії лишитися у футбольній індустрії.

Власник "Челсі" Роман Абрамович, який мусить продати англійський клуб через санкції, хоче продовжити футбольний бізнес в Іспанії, придбавши "Валенсію".

Про це повідомив колишній віцепрезидент "Валенсії" Мігель Соріо, який теж претендує на купівлю акцій.

"Пітер Лім у Лондоні намагався продати клуб за 250 млн євро, але у нього не вийшло. Нещодавно він передав пресі інформацію про те, що у нього є дві пропозиції - від мене і від російського олігарха з Челсі", - цитує Соріо El Desmarque.

Додамо, що зараз "Валенсія" перебуває в середині таблиці Прімери (9 місце) без надій на єврокубки, але і без ризику вильоту.

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