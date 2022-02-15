Литва направила в Украину своих военных инструкторов

Командующий вооруженными силами Литвы отметил, что его бойцы также будут перенимать опыт украинских защитников, полученный в боях на Донбассе.

Литва направила в Украину военных инструкторов, которые будут учить наших военных использовать ракетные системы Stinger.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова командующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса.

По его словам, группа военных из батальона противовоздушной обороны страны будет учить своих коллег в Украине "в ближайшие недели".

"Мы полностью поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника – ничто без знаний и умения ими управлять, поэтому вместе с переданными ЗРК малой дальности Stinger мы будем делиться знаниями и опытом", — сказал Рупшис.

Также он отметил, что литовские военные будут не только учить украинских бойцов, но и сами перенимать опыт наших защитников.

"Мы вместе учимся и перенимаем их (ВСУ — Ред.) опыт. Украина все еще в состоянии войны, у них есть новые знания, важные для обороны нашей страны", — отметил Вальдемарас Рупшис.

Системы противовоздушной обороны малой дальности Stinger были доставлены в Киев в воскресенье, 13 февраля, на фоне напряженности из-за возможного вторжения России. Эта поддержка была оказана после того, как правительство США одобрило передачу оборудования, производимого в Штатах, в третью страну. В этом же грузе Украине передали и литовские бронежилеты.

Напомним, что Британия вслед за США переводит своих дипломатов во Львов.

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