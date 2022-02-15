Посольства всех государств-членов ЕС продолжают работать в Киеве

Посольства всех государств-членов ЕС продолжают работать в Киеве

Евросоюз поддерживает Украину на фоне угрозы нападения РФ, отмечает Маасикас.

В Киеве продолжают работу посольства всех государств-членов ЕС.

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Об этом в Twitter написал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"...Полная поддержка Украины в этой ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех государств-членов ЕС", — написал он и поблагодарил главу украинского МИД Дмитрия Кулебу за встречу с послами стран-членов Евросоюза.

Thank you @DmytroKuleba для соискания Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine в этом положении military, economic, psychological pressure by Russia. Все государства-члены штатов' Embasis continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT -- Matti Maasikas ( @ MattiMaasikas ) February 14, 2022

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил остающихся в Украине американцев, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

Учитывая это, из Киева в западную Украину начали перевозить некоторые дипломатические представительства. Так, во Львов временно переносят американское консульство в Украине и посольство Великобритании.

В то же время переезд некоторых посольств президент Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой".

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