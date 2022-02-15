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Посольства всіх держав-членів ЄС продовжують працювати у Києві

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Посольства всіх держав-членів ЄС продовжують працювати у Києві

europarl.europa.eu

Євросоюз підтримує Україну на тлі загрози нападу РФ, наголошує Маасікас.

У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС.

Про це у Twitter написав очільник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"...Повна підтримка України в цій ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС", - написав він та подякував очільнику українського МЗС Дмитру Кулебі за зустріч з послами країн-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор.

З огляду на це, з Києва до західної України почали перевозити деякі дипломатичні представництва. Так, до Львова тимчасово переносять американське консульство в Україні та посольство Великої Британії.

Водночас переїзд деяких посольств президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою".

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