Посольства всіх держав-членів ЄС продовжують працювати у Києві

Євросоюз підтримує Україну на тлі загрози нападу РФ, наголошує Маасікас.

У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС.

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Про це у Twitter написав очільник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"...Повна підтримка України в цій ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх держав-членів ЄС", - написав він та подякував очільнику українського МЗС Дмитру Кулебі за зустріч з послами країн-членів Євросоюзу.

Thank you @DmytroKuleba for meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States' Embassies continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 14, 2022

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор.

З огляду на це, з Києва до західної України почали перевозити деякі дипломатичні представництва. Так, до Львова тимчасово переносять американське консульство в Україні та посольство Великої Британії.

Водночас переїзд деяких посольств президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою".

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