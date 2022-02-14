Відлупцював дружину через розбите авто: на Хмельниччині чоловік 4 роки сидітиме у в'язниці

Дружина на суді захистила кривдника.

У Хмельницькій області чоловік побив дружину, бо вона розбила його автомобіль. Проте на суді потерпіла заперечила це і заявила, що викликала поліцію, щоб нібито просто помститись коханому.

Про це йдеться у вироку Городоцького райсуду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

На суді підозрюваний заявив, що дружина розбила скло в його автомобілі, бо не хотіла, щоб він сідав за кермо. Він стверджував, що не бив потерпілу. Це підтвердила і жінка. Вона сказала, що нібито синці у неї були і раніше, а поліцію вона викликала, щоб помститись чоловіку.

Проте мати потерпілої ці свідчення заперечила. Жінка зазначила, що її донька сокирою або палицею била по склу авто, через що її відлупцював підозрюваний. Вона розповіла, що після конфлікту з чоловіком її донька показала синці та поскаржилась на побиття. Допитаний лікар, який надавав потерпілій першу медичну допомогу, також спростував заяви подружжя.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.125 КК України та засудив до громадських робіт. Проте оскільки підозрюваний перебував на іспитовому терміні, то суд на 4 роки та 10 днів відправив його до в'язниці.

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