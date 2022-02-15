Литва направила до України своїх військових інструкторів

Командувач збройних сил Литви зазначив, що його бійці також перейматимуть досвід українських захисників, здобутий у боях на Донбасі.

Литва направила до України військових інструкторів, які навчатимуть наших військових використовувати ракетні системи Stinger.

Про це інформує LRT з посиланням на слова командувача збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса.

За його словами, група війсьових з батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні "найближчими тижнями".

"Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Зброя та техніка – ніщо без знань та вміння ними керувати, тому разом із переданими ЗРК малої дальності Stinger ми будемо ділитися знаннями та досвідом", — сказав Рупшис.

Також він відзначив, що литовські військові не лише навчатимуть українських бійців, але й самі перейматимуть досвід наших захисників.

"Ми разом вчимося та переймаємо їхній (ЗСУ — Ред.) досвід. Україна все ще в стані війни, у них є нові знання, важливі для оборони нашої країни", — зазначив Вальдемарас Рупшис.

Системи протиповітряної оборони малої дальності Stinger були доставлені до Києва в неділю, 13 лютого, на тлі напруженості через можливе вторгнення Росії. Ця підтримка була надана після того, як уряд США схвалив передачу обладнання, виробленого в Штатах, до третьої країни. У цьому ж вантажі Україні передали і литовські бронежилети.

Нагадаємо, що Британія вслід за США переводить своїх дипломатів до Львова.

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