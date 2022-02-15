Тирамісу: рецепт від Андрія Величка

Тирамісу — це завжди про кохання, навіть інгредієнти цього рецепту для повноти смаку повинні "одружитися". З італійської перекладається як "піднеси мене" від дієслова tira – тягнути, mi – мене, su – вгору.

Інгредієнти:

жовтки – 6 шт.;

цукрова пудра – 100 г або 150 г, залежно від того, наскільки ви ласун;

маскарпоне – 500 г;

вершки 36% – 150 г;

бісквітне печиво савоярді – 150 г;

еспресо та американо – по 2 порції;

бренді/коньяк – 50 мл;

какао – 50 г.

Крок 1

Підібравши потрібну форму для тирамісу, прикидаємо, як викладати савоярді. Зазвичай, я беру прозору, щоб було видно багатошаровість десерту, форму прямокутного розміру, як наше печиво.

Відокремлюємо жовтки від білків. Це можна зробити двома способами. Акуратно розбити шкаралупу та перекидати жовток з однієї половинки шкаралупи до іншої. Або розбити яйце в миску, не пошкодивши жовток, і виловити його рукою.

Крок 2

Змішуємо жовтки із цукровою пудрою (100 г). Можна збити їх і ввести цукровий сироп, як альтернативний спосіб термообробки, але ми купили перевірені яйця, тому цю стадію можна пропустити. Жовтки мають "потоваришувати" із цукровою пудрою, тому залишаємо їх настоятися 20-30 хвилин.

Крок 3

Вершки збиваємо до середніх за м'якістю піків. Я роблю це за допомогою вінчика, щоб контролювати ступінь загустіння та висоту піків. Важливо не зробити їх дуже щільними. Маскарпоне змішуємо з пудрою, що залишилася.

Об'єднуємо три суміші в одну: збиті вершки, маскарпоне та раніше приготовлені жовтки з цукровою пудрою. Перемішуємо дерев'яною лопаткою, а краще руками.

Крок 4

До кавової суміші з американо та еспресо додаємо чарку бренді або коньяку.

Занурюємо печиво в просочення (суміш кави з бренді) і викладаємо перший шар у форму для тирамісу. Печиво, як губка, вбирає рідину, тому це треба робити швидко, поки воно не розвалилося.

Заливаємо зверху кремом та присипаємо перший шар какао-порошком.

Другий шар викладаємо у тій самій черговості: печиво, крем, какао.

Обмотуємо тарілку харчовою плівкою і ставимо тирамісу просочуватися на 12 годин у холод (температура +2 - +4 градуси). Тому, якщо збираєтеся пригощати десертом гостей, приготувати його потрібно вранці або ввечері.

Коли всі інгредієнти "одружилися" і просочили один одного, беремо столову ложку, накладаємо тирамісу до креманок або будь-якої іншої ємності. Хоча це так смачно, що вже неважливо, з чого їсти.

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні". На своїй сторінці у Facebook він ділиться з передплатниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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