Неперевершені цукерки "Раффаелло" власноруч

Це ідеальний десерт для романтичної вечері у День всіх закоханих.

"Рафаелло" полонив серця мільйонів і став мало не традиційним смачним подарунком для коханих на День святого Валентина і не тільки. Я ж пропоную його не купувати, а приготувати вдома. Як відомо, найкращий подарунок — зроблений власноруч. Не сумнівайтесь: цей вишуканий вершково-кокосовий десерт, приготовлений з любов'ю, обов'язково порадує вашу другу половинку.

Інгредієнти:

60 вафельних півсфер (форма "горішок", купуємо в магазині);

200 г вершкового сиру маскарпоне;

150 г білого шоколаду;

100 г згущеного молока жирністю 8,5% (3 ст. л.);

50 г кокосової стружки;

30 г мигдалю (30 шт.);

25 мл вершків жирністю до 15%.

Час приготування: 60 хв.

фото: Bene Gusto

Приготування покроково:

1. Почнемо з приготування ніжної начинки. Для цього 50 г білого шоколаду необхідно розтопити на водяній бані. В окремій мисці збиваємо маскарпоне зі згущеним молоком за допомогою міксера або вінчика. В однорідну масу вливаємо шоколад і добре перемішуємо. Масу ставимо в холодильник, щоб крем трохи застиг і не розтікався під час роботи.

2. Тим часом підготуємо мигдаль. Горіхи заливаємо окропом і чекаємо кілька хвилин, поки шкірка почне легко зніматися. Зливаємо воду і очищаємо мигдаль. Підсушуємо на пательні, поки не з'явиться хрускіт.

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3. На водяній бані розтоплюємо залишки білого шоколаду, додаємо вершки. Маса має вийти не надто рідкою.

4. Тепер починаємо формувати цукерки. Беремо дві вафельні півсфери і наповнюємо їх кремом. В одну з половинок кладемо мигдаль і з'єднуємо. Акуратно занурюємо кульку в шоколадно-вершкову суміш і обкачуємо в кокосовій стружці.Викладаємо на фольгу і щільно замотуємо. Відправляємо на годину в морозилку, щоб шоколадна глазур застигла.

5. Зберігаємо готові цукерки в холодильнику.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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