Непревзойденные конфеты "Раффаэлло" своими руками

Это идеальный десерт для романтического ужина в День всех влюбленных.

"Раффаэлло" пленил сердца миллионов и стал чуть ли не традиционным вкусным подарком для любимых на День святого Валентина и не только. Я предлагаю его не покупать, а приготовить дома. Как известно, лучший подарок — сделанный своими руками. Не сомневайтесь: этот изысканный сливочно-кокосовый десерт, приготовленный с любовью, обязательно порадует вашу вторую половинку.

Ингредиенты:

60 вафельных полусфер (форма "орешек", покупаемая в магазине)

200 г сливочного сыра маскарпоне

150 г белого шоколада

100 г сгущенки жирностью 8,5% (3 ст. л.)

50 г кокосовой стружки

30 г миндаля (30 шт.)

25 мл сливок жирностью до 15%

Время приготовления - 60 минут

Приготовление пошагово:

1. Начнем с приготовления нежной начинки. Для этого 50 г белого шоколада нужно растопить на водяной бане. В отдельной миске взбиваем маскарпоне со сгущенкой с помощью миксера или венчика. В однородную массу вливаем шоколад и хорошо перемешиваем. Массу ставим в холодильник, чтобы крем чуть-чуть застыл и не растекался во время работы.

2. Тем временем подготовим миндаль. Орехи заливаем крутым кипятком и ждем несколько минут, пока кожица начнет легко сниматься. Сливаем воду и очищаем миндаль. Подсушиваем на сковороде, пока не появится хруст.

3. На водяной бане растапливаем остатки белого шоколада, добавляем сливки. Масса должна получиться не слишком жидкой.

4. Теперь начинаем формировать конфеты. Берем две вафельные полусферы и наполняем их кремом. В одну из половинок кладем миндаль и соединяем. Аккуратно погружаем шарик в шоколадно-сливочную смесь и обкатываем в кокосовой стружке. Выкладываем на фольгу и плотно заматываем. Отправляем на час в морозилку, чтобы шоколадная глазурь застыла.

5. Храним готовые конфеты в холодильнике.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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