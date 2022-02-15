Тирамису: рецепт от Андрея Величко

Тирамису - это всегда про любовь, даже ингредиенты этого рецепта для полноты вкуса должны "пожениться". С итальянского название десерта переводится как "вознеси меня" - от гл. tira - тяни, mi - меня, su - вверх.

Ингредиенты:

желтки - 6 шт.

сахарная пудра - 100 г или 150 г - зависит от того, насколько вы сладкоежка

маскарпоне - 500 г

сливки 36% - 150 г

бисквитное печенье савоярди - 150 г

эспрессо и американо - по 2 порции

бренди/коньяк - 50 мл

какао - 50 г

Шаг 1

Подобрав нужную форму для тирамису, прикидываем как будем выкладывать савоярди. Обычно я беру прозрачную форму, чтобы была видна многослойность десерта, прямоугольного размера, как наше печенье.

Отделяем желтки от белков. Это можно сделать двумя способами. Аккуратно разбить скорлупу и перебрасывать желток из одной половинки скорлупы в другую. Либо разбить яйцо в миску, не повредив желток, и выловить его рукой.

Шаг 2

Смешиваем желтки с сахарной пудрой (100 г). Можно взбить их и ввести сахарный сироп как альтернативный способ термообработки, но мы купили проверенные яйца, поэтому эту стадию можно опустить. Желтки должны "подружиться" с сахарной пудрой, поэтому оставляем их настаиваться 20-30 минут.

Шаг 3

Сливки взбиваем до средних по мягкости пиков. Я делаю это при помощи венчика, чтобы контролировать степень загустения и высоту пиков. Важно не сделать их слишком плотными. Маскарпоне смешиваем с оставшейся пудрой.

Объединяем три смеси в одну: взбитые сливки, маскарпоне и ранее приготовленные желтки с сахарной пудрой. Перемешиваем деревянной лопаткой, а лучше – руками.

Шаг 4

В кофейную смесь из американо и эспрессо добавляем рюмку бренди или коньяка.

Окунаем печенье в пропитку (смесь кофе с бренди) и выкладываем первый слой в форму для тирамису. Печенье, как губка, впитывает жидкость, поэтому это надо делать быстро, пока оно не развалилось.

Заливаем сверху кремом и присыпаем первый слой какао-порошком.

Второй слой выкладываем в той же очередности: печенье, крем, какао.

Обматываем тарелку пищевой пленкой и ставим тирамису пропитываться на 12 часов в холод (температура +2 - +4 градуса). Поэтому, если собираетесь угощать десертом гостей, приготовить его нужно утром либо вечером накануне.

Когда все ингредиенты "поженились" и пропитали друг друга, берем столовую ложку, накладываем тирамису в креманки или в любую другую емкость. Хотя, это так вкусно, что уже не важно из чего есть.

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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