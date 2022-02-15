Анна Тринчер рассекретила, что ей подарил жених на День влюбленных

Анна Тринчер рассекретила, что ей подарил жених на День влюбленных

Любимый певицы порадовал ее дорогим презентом.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер ранее жаловалась, что ее жених Александр Волошин планировал 14 февраля уехать из Киева.

Певица была очень расстроена, ведь она хотела провести этот праздник вместе с любимым, тем более это первый их День влюбленных, который они должны провести вместе.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

Александр решил никуда не ехать и остался с Анной. Он подарил ей воздушные шарики в виде красного сердца. Также жених подготовил любимый ремень от французского бренда Yves Saint Laurent.

Анна Тринчер и Александр Волошин / instagram.com/annatrincher_official

"Помимо сумочки, которую я Ане подарил на Новый год, у Ани теперь есть ремень от Yves Saint Laurent", — сказал Александр.

Позже влюбленные отправились в ресторан, где провели романтический вечер.

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