Анна Тринчер рассекретила, что ей подарил жених на День влюбленных

Любимый певицы порадовал ее дорогим презентом.
Украинская певица и блогерша Анна Тринчер ранее жаловалась, что ее жених Александр Волошин планировал 14 февраля уехать из Киева.
Певица была очень расстроена, ведь она хотела провести этот праздник вместе с любимым, тем более это первый их День влюбленных, который они должны провести вместе.
Александр решил никуда не ехать и остался с Анной. Он подарил ей воздушные шарики в виде красного сердца. Также жених подготовил любимый ремень от французского бренда Yves Saint Laurent.
"Помимо сумочки, которую я Ане подарил на Новый год, у Ани теперь есть ремень от Yves Saint Laurent", — сказал Александр.
Позже влюбленные отправились в ресторан, где провели романтический вечер.
Читайте также: