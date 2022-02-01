Панкейки: рецепт смачного сніданку

Панкейки з кленовим сиропом – традиційний для американців та канадців сніданок.

Що ж таке панкейки і чим вони добрі? Панкейки – це щось середнє між звичними нам млинцями та оладками, а добрі вони тим, зокрема, що смажаться на сухій сковороді, а отже, виходять досить дієтичними та нежирними.

Інгредієнти:

200 мл молока

140 г борошна

1 яйце

40 г вершкового масла

25 г цукру

1 чайна ложка розпушувача

дрібка соди

дрібка солі

Приготування

Спочатку приготувати суху суміш, з'єднавши просіяне борошно, цукор, соду, сіль та розпушувач.

Яйця збити до появи піни, влити тепле молоко та перемішати.

Яєчно-молочну суміш влити в борошняну і добре вимішати, щоб не залишилося грудочок.

Вершкове масло розтопити, ввести в підготовлену масу, акуратно перемішати і залишити тісто ненадовго відпочити.

Смажити панкейки на середньому вогні по 1-2 хвилини з кожного боку, викладаючи тісто невеликими порціями, приблизно по 2-3 столові ложки. Виклавши тісто на сковороду, дочекатися, поки зарум'яниться нижній бік, а на верхньому з'являться бульбашки, і після цього перевернути.

Готові панкейки викладати стосом один на одного, щоб не остигали.

На замітку

Подавайте панкейки з будь-яким сиропом, варенням, медом або згущеним молоком.

Насолоду готових виробів регулюйте, зменшуючи або збільшуючи кількість цукру в тісті.

Тісто для панкейків можна ароматизувати ваніліном, мускатним горіхом або корицею.

Сковороду найкраще використовувати антипригарну або млинцеву. Якщо ж панкейки чіпляються, злегка змастіть її олією.

Панкейки можна робити з припіканням, виклавши на поверхню кожного після появи бульбашок подрібнені фрукти, горіхи або шоколад.

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