Панкейки: рецепт смачного сніданку

Панкейки з кленовим сиропом – традиційний для американців та канадців сніданок.
Що ж таке панкейки і чим вони добрі? Панкейки – це щось середнє між звичними нам млинцями та оладками, а добрі вони тим, зокрема, що смажаться на сухій сковороді, а отже, виходять досить дієтичними та нежирними.
Інгредієнти:
- 200 мл молока
- 140 г борошна
- 1 яйце
- 40 г вершкового масла
- 25 г цукру
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка соди
- дрібка солі
Приготування
Спочатку приготувати суху суміш, з'єднавши просіяне борошно, цукор, соду, сіль та розпушувач.
Яйця збити до появи піни, влити тепле молоко та перемішати.
Яєчно-молочну суміш влити в борошняну і добре вимішати, щоб не залишилося грудочок.
Вершкове масло розтопити, ввести в підготовлену масу, акуратно перемішати і залишити тісто ненадовго відпочити.
Смажити панкейки на середньому вогні по 1-2 хвилини з кожного боку, викладаючи тісто невеликими порціями, приблизно по 2-3 столові ложки. Виклавши тісто на сковороду, дочекатися, поки зарум'яниться нижній бік, а на верхньому з'являться бульбашки, і після цього перевернути.
Готові панкейки викладати стосом один на одного, щоб не остигали.
На замітку
Подавайте панкейки з будь-яким сиропом, варенням, медом або згущеним молоком.
Насолоду готових виробів регулюйте, зменшуючи або збільшуючи кількість цукру в тісті.
Тісто для панкейків можна ароматизувати ваніліном, мускатним горіхом або корицею.
Сковороду найкраще використовувати антипригарну або млинцеву. Якщо ж панкейки чіпляються, злегка змастіть її олією.
Панкейки можна робити з припіканням, виклавши на поверхню кожного після появи бульбашок подрібнені фрукти, горіхи або шоколад.
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