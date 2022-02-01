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Панкейки: рецепт смачного сніданку

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Панкейки: рецепт смачного сніданку

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Панкейки з кленовим сиропом – традиційний для американців та канадців сніданок.

Що ж таке панкейки і чим вони добрі? Панкейки – це щось середнє між звичними нам млинцями та оладками, а добрі вони тим, зокрема, що смажаться на сухій сковороді, а отже, виходять досить дієтичними та нежирними.

Інгредієнти:

  • 200 мл молока
  • 140 г борошна
  • 1 яйце
  • 40 г вершкового масла
  • 25 г цукру
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • дрібка соди
  • дрібка солі

Приготування

Спочатку приготувати суху суміш, з'єднавши просіяне борошно, цукор, соду, сіль та розпушувач.

Яйця збити до появи піни, влити тепле молоко та перемішати.

Яєчно-молочну суміш влити в борошняну і добре вимішати, щоб не залишилося грудочок.

Вершкове масло розтопити, ввести в підготовлену масу, акуратно перемішати і залишити тісто ненадовго відпочити.

Смажити панкейки на середньому вогні по 1-2 хвилини з кожного боку, викладаючи тісто невеликими порціями, приблизно по 2-3 столові ложки. Виклавши тісто на сковороду, дочекатися, поки зарум'яниться нижній бік, а на верхньому з'являться бульбашки, і після цього перевернути.

Готові панкейки викладати стосом один на одного, щоб не остигали.

На замітку

Подавайте панкейки з будь-яким сиропом, варенням, медом або згущеним молоком.

Насолоду готових виробів регулюйте, зменшуючи або збільшуючи кількість цукру в тісті.

Тісто для панкейків можна ароматизувати ваніліном, мускатним горіхом або корицею.

Сковороду найкраще використовувати антипригарну або млинцеву. Якщо ж панкейки чіпляються, злегка змастіть її олією.

Панкейки можна робити з припіканням, виклавши на поверхню кожного після появи бульбашок подрібнені фрукти, горіхи або шоколад.

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