У Литві готові навчати українських військових для роботи із технікою НАТО

Командувач литовських збройних сил наголосив, що допомога українській армії означає безпеку для всієї Європи.

У Литві планує найближчим часом організувати навчання для українських військових, аби допомогти їм підготуватись до роботи із західною технікою.

Про це повідомив командувач литовської армії генерал Валдемарас Рупшіс, передає видання Delfi.

“Для досягнення максимального результату найближчим часом організуємо навчання для українських військових тут у Литві… Ми готові тренувати інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою чи зброєю, яка є, це ті знання, які необхідні для управління операціями в Україні”, - наголосив командувач литовської армії.

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Таку заяву Валдемарас Рупшіс зробив після зустрічі Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом, начальником штабу армії США, який перебуває з візитом у Литві.

Литовський генерал водночас наголосив, що допомога українській армії означає безпеку для всієї Європи.

"Вже майже два місяці Україна воює не лише за свою безпеку, а й за безпеку та демократію всієї Європи", - зауважив Рупшіс.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Литва направила до України військових інструкторів, які навчали наших військових використовувати ракетні системи Stinger.

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