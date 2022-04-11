Арестович розповів про "великий сюрприз" для окупантів у зоні ООС

Арестович розповів про "великий сюрприз" для окупантів у зоні ООС

Арестович каже, що навіть погода за українців.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом останнього тижня різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним 10 квітня.

"Там дуже великий сюрприз у зоні ООС. Рівно по лінії від Харкова до Маріуполя десять днів поспіль дощі. Причому 50 мм опадів. Це означає, що окопи по коліно, повністю розмочені поля, неможливість або дуже обмежені дії авіації, і необхідність наступати вздовж доріг, тобто на заздалегідь підготовлену оборону, де все зрозуміло", – сказав Арестович.

За його словами, "збиття темпів наступу – велике свято".

"Бо до нас встигне підійти те, про що ми не говоримо. Я бачу, що навіть погода за нас", – додав він.

Нагадаємо, Арестович попередив про військові зіткнення з Росією до 2035 року.

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