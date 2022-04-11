Арестович рассказал о "большом сюрпризе" для оккупантов в зоне ООС

Арестович рассказал о "большом сюрпризе" для оккупантов в зоне ООС

Арестович говорит, что даже погода за украинцев.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение последней недели резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 апреля.

"Там очень большой сюрприз в зоне ООС. Ровно по линии от Харькова к Мариуполю десять дней подряд дожди. Причем 50 мм осадков. Это означает, что окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или очень ограниченные действия авиации, и необходимость наступать вдоль дорог., то есть на заранее подготовленную оборону, где все понятно", – сказал Арестович.

По его словам, "сбивание темпов наступления – большой праздник".

"Ведь к нам успеет подойти то, о чем мы не говорим. Я вижу, что даже погода за нас", – добавил он.

Напомним, Арестович предупредил о военных столкновениях с Россией до 2035 года.

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