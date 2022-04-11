В ФСБ России провели чистки из-за провала в Украине: первые детали

В ФСБ России провели чистку среди кадров, ответственных за разведку и аналитику о ситуации в Украине.

В 5-й службе ФСБ России состоялась "чистка" среди сотрудников, занимавшихся разведкой и аналитикой в Украине и докладывавших президенту РФ Владимиру Путину о ситуации.

Об этом заявил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому оппозиционному каналу "Популярная политика".

По его словам, в частности, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО. В частности, это подтверждает тот факт, что телефон отключен уже две недели.

Кроме того, пострадали 150 офицеров, которые являются сотрудниками службы.

"Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно состоялась. Через пару дней надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбах этих людей", — добавил Грозев.

Ранее капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что война с Украиной Россия действует непредсказуемо и нелогично, при этом агрессор может готовить удар по Днепру и Одессе с целью их захвата.

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