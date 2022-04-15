Превратилась в руины: Верняев показал разбитую россиянами спортивную инфраструктуру Харькова

Олег Верняев продемонстрировал подписчикам ужасающие последствия "русского мира".

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился жуткими кадрами из Харькова, где большое количество зданий разрушено в результате обстрелов и бомбежек со стороны российских войск, которые вторглись в Украину.

28-летний гимнаст показал у себя в Instagram чрезвычайно серьезный ущерб, нанесенный спортивной инфраструктуре города. Залы для фехтования и бокса практически полностью разрушены оккупантами. Теперь от них остались только руины.

Верняев рассказал, что в зале для занятий боксом прятались от обстрелов мирные жители Харькова, ранее потерявшие свои дома. К счастью, они успели покинуть здание и спастись до того, как туда попал вражеский снаряд.

Ранее сообщалось, что Верняев встал на защиту Украины от оккупантов. Уроженец Донецка еще в начале полномасштабного российского вторжения в Украину призвал полностью изолировать РФ от международного спорта.

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