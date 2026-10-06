Ужасные взрывы, люди гибли возле домов: Россия цинично атаковала один из областных центров Украины

Последствия атаки на Харьков / © Генеральная прокуратура Украины

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Число погибших в Харькове возросло до шести. Раненых — 59 человек, в том числе трое детей. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Накануне, 5 октября, россияне сбросили на город 4 управляемые авиабомбы (КАБы). Они вызвали масштабные пожары и разрушения. Последствия этой атаки преодолевают до сих пор. В частности, продолжается разбор завалов — там ещё могут находиться люди.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

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Люди рассказали, как пережили бомбардировки Харькова

«В наш дом попала ракета!» — в шоковом состоянии очевидица показывает на видео разбитые окна и фасад дома.

Это лишь одно из мест, пострадавших от бомбардировки Харькова. Люди чудом остались живы в своих квартирах, где взрывная волна вырывала двери и выбивала стекла.

«Как раз собиралась выйти на улицу. Боже мой, он меня уберег, наверное… Очень сильный взрыв был, очень сильный. Если бы в эту сторону — то вообще был бы ужас. Смерть, просто смерть», — вспоминает харьковчанка Валентина.

В квартирах — сплошные руины. Входные двери выбило вместе с коробками, а пожилые люди спасались прямо под лавиной острых обломков.

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Взрывы застали многих врасплох, когда они были в пути. Пассажиры прятались в ближайших подъездах и мчались домой со всех ног, чтобы вывести оттуда своих близких.

«Ехала в троллейбусе. Бабах! Один раз, второй раз. Мы выскочили в первый попавшийся подъезд. Мама звонит, говорит: „Здесь всё разлетелось, стекло“. Я спрашиваю: „Ты цела?“. Она отвечает: „Да, цела“. Ну, мы же бегом сюда. Зашли во двор, а тут такое», — рассказывает харьковчанка Юлия.

Потери среди гражданского населения и медицинская помощь

В результате атак есть погибшие. Двое людей погибли прямо возле своего дома. Число пострадавших постоянно меняется — их уже более полусотни.

Медики констатировали ранения у троих детей: 11-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, 15-летний подросток — в состоянии средней тяжести, еще одна его ровесница испытывает острую стрессовую реакцию.

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«Степень поражений, конечно, разная. У всех есть осколочные ранения, а также ранения, полученные от вторичных источников, и ситуационные реакции. Всех раненых осколками доставили в больницу, но я думаю, что их число будет расти из-за ситуационных реакций и каких-то мелких травм. Помощь оказана своевременно, поэтому кровотечение остановлено и проведена противошоковая терапия», — сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Разрушение инфраструктуры и ликвидация последствий

Помимо жилого массива, враг нацелил КАБы на складские помещения, производственные объекты и станцию технического обслуживания. В местах атак вспыхнули пожары общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Столбы черного дыма были видны из разных уголков города.

«Было четыре КАБа. Мы обнаружили ещё один КАБ на улице Промышленной. Повреждено более тридцати домов. Кроме того, был нанесен удар по частному сектору — повреждено более десяти частных домов. Также был нанесен удар по складскому помещению», — отметил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели смогли спасти двух человек из-под обломков. Сейчас на местах развернуты штабы — волонтеры раздают горячий чай и строительные материалы, а коммунальщики ремонтируют разрушенные дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 17:00 6 октября | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

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