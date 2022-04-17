Зеленский отметил военнослужащих госнаградами, среди них – шесть Героев Украины

Также президент поздравил украинских пожарных с их профессиональным праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто защищает независимость и территориальную целостность украинского государства.

Об этом он сообщил во время обращения.

Всего наградами отмечены 188 военнослужащих ВСУ, 553 бойца Нацгвардии, 64 пограничника, 5 полицейских, 26 работников ГСЧС.

Также шестерым военнослужащим президент присвоил звание Героя Украины.

"Традиционно вечером подписал приказ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, 5 полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шестерым защитникам было присвоено звание Героя Украины", - сообщил Зеленский.

К стати, 17 апреля в Украине отмечали День пожарной охраны. Так что в своем видеообращении президент поздравил пожарных с их профессиональным праздником.

"Сегодня отмечается день Пожарной охраны. Я искренне поздравляю каждого и каждую, кто защищает безопасность наших людей, нашей земли от огня. Кто и в мирное время почти каждый день – как на войне. Спасибо за службу! Спасибо за спасение! Слава Украине!" – поздравил Зеленский пожарных.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 53-го дня войны

Напомним, в этом же видеообращении президент Украины сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения продолжаются постоянные обстрелы Харькова. За последние четыре дня в Харькове от обстрелов РФ погибли 18 человек, 106 — ранены

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