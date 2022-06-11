Зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ вдалось відновити

На Запорізькій АЕС вдалось відновити зв'язок із МАГАТЕ для передавання даних.

10 червня було відновлено зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"У п‘ятницю, 10 червня 2022 року, був відновлений зв'язок між серверами ЗАЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

Зв’язок було втрачено 30 травня 2022 року, коли російські окупанти відключили в Енергодарі оператора "Водафон", з яким Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передавання даних.

"Однак всі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і безпосередньо після поновлення зв‘язку їх передали до МАГАТЕ. Про що від Агентства надійшло відповідне повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС. Бо найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнове передавання даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами.

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