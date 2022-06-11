Вся Донецька область залишилася без світла: у чому причина

У суботу, 11 червня, вся Донецька область залишилася без електропостачання.
Причина відсутності світла - немає живлення на трансформаторній підстанції (ТП), що живила всю область. Через що зникло живлення на ТП - невідомо.
Про це повідомляє пресслужба Краматорська міська рада.
"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться у повідомленні.
Коли світло з'явиться - енергетики поки не знають.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що російські військові мають наразі лише один варіант – взяти під повний контроль Луганську та Донецьку області, оскільки захопити українські міста-мільйонники вони не зможуть.
Раніше колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що російська армія втратила наступальний потенціал, а українські війська змогли зупинити просування окупантів майже на всіх напрямках.
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