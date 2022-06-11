"Азот" у Сєвєродонецьку не повторить сценарію "Азовсталі " - експерт

У Сєвєродонецьку ЗСУ контролюють промзону, завод "Азот" і частину житлових районів.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що завод "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області не стане для військових другою маріупольською "Азовсталлю".

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Ситуація у Сєвєродонецьку, Лисичанську кардинально відрізняється від ситуації в Маріуполі, тому що в Сєвєродонецьку ми чітко усвідомлюємо, що це є тактичні позиції наших військ і ми утримуємо їх рівно до тієї пори, допоки це буде вигідно або доцільно для нас", - наголосив він.

Експерт також наголосив, що Лисичанськ укріплений і підготовлений до оборони. Однак попереду важкі бої, тому росіяни будуть намагатися оточити наші війська в районі Лисичанська і Сєвєродонецька.

"Це є очевидним, навіть встановлені нові дати: це вже не 12 червня, а 22 червня", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Гайдай назвав фейком інформацію пропагандистів про сотні заблокованих українських військових на "Азоті".

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