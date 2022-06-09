У Сєвєродонецьку залишилося близько 10 тис. мешканців - мер

У Сєвєродонецьку залишилося близько 10 тис. мешканців - мер

Від початку повномасштабного вторгнення Росії близько десяти тисяч мешканців залишаються у Сєвєродонецьку Луганської області.

До слова, до війни офіційна кількість населення становила 103 тис. Наразі у місті ситуація складна, тривають вуличні бої. Саме тому люди пепребувають в укриттях.

Про це повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

Скільки мирних мешканців загинуло в результаті бойових дій, поки що достеменно невідомо.

"Що стосується загиблих, то наразі таку статистику провести неможливо. Оскільки не працюють під час вуличних боїв міські служби та волонтери. Пересування по місту небезпечне для життя", - наголосив Олександр Стрюк.

Як повідомлялося, у середу, 8 червня, окупанти країни-агресорки двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Зазначаєтья, що один із них - цех виробництва аміаку.

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