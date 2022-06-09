Екскоханий Світлани Лободи пішов до ЗСУ і розповів про інцидент під час присяги

Екскоханий Світлани Лободи пішов до ЗСУ і розповів про інцидент під час присяги

Відомий телеведучий, актор та екскоханий співачки Світлани Лободи Геннадій Попенко поповнив лави у ЗСУ.

Про це Геннадій Попенко розповів на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив знімок, зроблений під час складання присяги. Попенко поділився, що під час клятви у нього стався конфуз – зірвався карабін та впав автомат.

"Присяга. Зірвався карабін, впав автомат.- Рядовий Попенко, не "єсть", а "слухаюсь"! - Єсть, слухаюсь. Спонсор першого комплекту форми тесть. Забрав його запасний рибацький комплект. Знайду собі і хлопцям, лише тоді поверну тестю. Піксельне життя почалося не без бу-га-га", - прокоментував фотографію Геннадій.

Геннадій Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Своєю чергою, прихильники Попенка та волонтери зазначили, що допоможуть йому з усіх необхідним екіпіруванням. "Ти крутий, як завжди. Чекай на посилку!", "Ну, свого волонтера ти вже маєш", "Волонтерська група вже поруч, з формою туго але будемо шукати."

Нагадаємо, не так давно колишній чоловік ведучої ТСН Соломії Вітвіцької Влад Кочатков також пішов до ЗСУ і показався у військовій формі.

Читайте також: