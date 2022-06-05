Ексчоловік Соломії Вітвіцької пішов служити до ЗСУ і показався у військовій формі

Колишній чоловік ведучої ТСН Соломії Вітвіцької Влад Кочатков сьогодні, 5 червня, святкує день народження.

Сьогодні ексчоловіку Соломії Вітвіцької Владу Кочаткову виповнюється 33 роки. З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram Кочатков запостив світлину, на якій постав у військовій формі.

Місяць тому Влад вступив до лав ЗСУ і проходить навчання. У 102 день війни і день свого народження Кочатков поділився декількома висновками:

"Війна в країні показала мені, як важливо бути гнучким в наш час. Не варто триматися за нажите майно. Не треба боятися відпускати і щось міняти. Все швидкоплинне і життя теж. Дій. Хтось каже, що війна змінює. Але в мене такого досвіду немає. Поки. Зараз я такий самий як і до війни. Такі самі недоліки, такі самі плюси. Хоча все ж таки щось змінилося - до війни я не думав про статус військового, а зараз несу службу в ЗСУ. C’est la vie. Є різне. Але факт - тут багато сміливих і талановитих людей. Кожен день є чому вчитися…", - написав Кочатков.

Влад пішов служити у ЗСУ / Фото: instagram.com/vladkochatkov

Нагадаємо, минулоріч Соломія Вітвіцька шокувала прихильників новиною про розлучення. Знаменитість розійшлася зі своїм чоловіком Владом Кочатковим після восьми років шлюбу. Щоправда, згодом зірка розповіла, що подружжя офіційно розлучилося ще наприкінці 2020 року. Ексзакоханим вдалося зберегти дружні теплі стосунки.

Соломія та Влад продовжують товаришувати / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія та Влад разом волонтерили / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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