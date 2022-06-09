Побили за викрадений велосипед: на Рівненщині у лікарні помер чоловік

Побили за викрадений велосипед: на Рівненщині у лікарні помер чоловік

Чоловік взяв без дозволу велосипед, власникові це не сподобалось. Розшукавши чоловіка, його сильно побили.

У Рівненській області сталася трагедія через непорозуміння.

Про це повідомили у поліції регіону.

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55-річний житель села Тумень розпивав спиртні напої у помешканні 52-річного знайомого в селі Бродець. До будинку приїхав на велосипеді односелець, натомість 55-річний чоловік зібрався додому. Проте, аби дістатись оселі, взяв чужий транспорт без дозволу.

Коли ж додому повертався й інший гість, то не виявив на подвір’ї свого двоколісного. Тоді обоє жителів села Бродець вирушили до сусіднього села, де під час конфлікту і з’ясування стосунків, чому знайомий взяв велосипед без дозволу, 52-річний чоловік руками та ногами побив 55-річного жителя села Тумень. Забравши двоколісний, залишили останнього на підлозі, якого і виявили непритомним через два дні.

Потерпілого спочатку госпіталізували до Дубровицької лікарні, а згодом перевели до Рівного. Однак чоловік помер в нейрохірургічному відділенні.

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на частину 2 статті 121 КК України та за погодженням із місцевою прокуратурою повідомили 52-річному зловмиснику про підозру.

Підозрюваний свою провину визнав. Досудове розслідування триває.

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