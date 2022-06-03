Вечеря закінчилася вбивством: в Одеській області чоловік жорстоко розправився з товаришем

Вечеря закінчилася вбивством: в Одеській області чоловік жорстоко розправився з товаришем

У Кілії сталося вбивство. Чоловіки посварилися під час застілля.

Зловмисника затримали, поліція проводить розслідування.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Подія сталася вдома у родича потерпілого, куди він запросив товариша. Під час вечері між друзями виник конфлікт, в результаті якого один забив іншого до смерті і втік.

Того ж дня поліцейські розшукали зловмисника і вилучили речові докази його причетності до правопорушення. Слідчі встановлюватимуть причину цього жорсткого вчинку зловмисника.

"Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили фігуранту підозру в умисному вбивстві, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомив заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Саламаха.

Нагадаємо, що в Харкові судитимуть чоловіка, який намагався вбити поліцейського.

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