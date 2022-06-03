Ужин закончился убийством: в Одесской области мужчина жестоко расправился с товарищем

Ужин закончился убийством: в Одесской области мужчина жестоко расправился с товарищем

В Килии произошло убийство. Мужчины поругались во время застолья.

Злоумышленник задержан, полиция проводит расследование.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Событие произошло дома у родственника потерпевшего, куда он пригласил товарища. Во время ужина между друзьями возник конфликт, в результате которого один забил другого до смерти и скрылся.

В тот же день полицейские разыскали злоумышленника и изъяли доказательства его причастности к правонарушению. Следователи будут устанавливать причину этого жестокого поступка злоумышленника.

"Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры следователи полиции объявили фигуранту подозрение в умышленном убийстве, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы", — сообщил заместитель начальника Изма. полиции Александр Саламах.

Напомним, что в Харькове будут судить мужчину, который пытался убить полицейского.

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