Що таке Семик або Зелені святки: історія, традиції та дата

"Зелені святки", "Русалії", "Трійця покійних" або "Семик" - так наші пращури називали свято, яке святкувалося перед Трійцею. Цього дня було прийнято прощатися з весною та виконувати різні обряди, щоб запросити літо. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Зелені святки 2022 року і що це за день.

Коли Зелені святки 2022 року і що це за день

Цей день існував ще до приходу християнства. Древні слов'яни використовували свій календар, щоб вирахувати точну дату Семика. Сьогодні зробити це також досить просто - потрібно відрахувати 47 днів від Великодня. Тобто це завжди сьомий четвер після Воскресіння Господнього або за три дні до ще одного важливого церковного свята - Трійці. 2022 року це буде 9 червня.

Чому Зелені святки ще називали Русалії та які особливості цього періоду

Зелені святки також називали Русалії / Фото: pixabay.com

Зелені святки починали особливий тиждень, під час якого наші пращури шанували покійних, котрі загинули не своєю смертю (тобто, самогубців, жертв убивств та нещасних випадків, загиблих від епідемії, потопельників. Слов'яни вірили, що саме цього дня всі вони виходять в світ живих і незримо беруть участь у різноманітних заходах. А тому було прийнято ходити на кладовище, несту з собою частування та квіти. Так небіжчикам віддавали шану.

Зелені святки часто називали Русалії. А все тому, що дівчат, які втопилися в річці прийнято було звати русалками. Вірили, що після смерті жінки перетворюються на цих магічних істот. А щоб вшанувати їхню пам'ять слов'яни робили солом'яне опудало і пускали його за течією річки. Якщо ж води поблизу не було, то спалювали в полі і розвіювали попіл.

Традиції

На Зелені святки древні слов'яни не лише вшановували покійників. Також існував цікавий обряд, який називався "кумлення". Слово "кума", до речі, походить саме від цієї події. Суть її в тому, що незаміжні дівчата збиралися групками і плели віночки, які прикрашали хрестами. Потім віночки дарували подругам на знак поваги. Якщо дівчина отримує віночок з берези, вона автоматично стає кумою - тобто готовою до весілля і народження дитини.

Обов'язково на Зелені святки люди водили хороводи, веселилися, гуляли і співали обрядових пісень. Вважалося, що цього тижня рослини мають цілющі властивості, а тому їх починали збирати цілителі, щоб потім приготувати настоянки або засушити.

Зелені святки: що не можна робити

Зелені святки: що не можна робити / Фото: pixabay.com

У слов'ян існували і деякі заборони, які стосувалися цього дня:

не можна було займатися рукоділлям;

мити підлогу і шити одяг також забороняли;

не варто було купатися у відкритих водоймах;

не можна ходити в ліс на самоті;

заборонялося працювати на городі.

Більшість застережень були пов'язані з водою. У слов'ян існували особливі звичаї, які стосувалися відкритих водойм, річок, джерел. Вірили, що саме цього дня опівночі з води виходять русалки. Вони могли потягнути людину на дно.