Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники продовжують викрадати людей.
Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку 11 працівників Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Telegram-канал міста Енергодар.
Загалом, за тиждень окупанти викрали близько 20 жителів міста. Місце їхнього перебування наразі невідоме.
Нагадаємо, "Енергоатом" звинуватив директора МАГАТЕ у брехні: Гроссі заявив про місію на Запорізьку АЕС.
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