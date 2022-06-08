Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

Дата публікації
Перегляди
80
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники продовжують викрадати людей.

Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку 11 працівників Запорізької АЕС.  

Про це повідомляє Telegram-канал міста Енергодар. 

Загалом, за тиждень окупанти викрали близько 20 жителів міста. Місце їхнього перебування наразі невідоме.

Нагадаємо, "Енергоатом" звинуватив директора МАГАТЕ у брехні: Гроссі заявив про місію на Запорізьку АЕС.

Читайте також:

На роботі примусово понад 40 діб: як рятувальникам вдалося вижити під час окупації ЧАЕС

На роботі примусово понад 40 діб: як рятувальникам вдалося вижити під час окупації ЧАЕС
Наступна публікація