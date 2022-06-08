Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники продовжують викрадати людей.

Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку 11 працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Telegram-канал міста Енергодар.

Загалом, за тиждень окупанти викрали близько 20 жителів міста. Місце їхнього перебування наразі невідоме.

Нагадаємо, "Енергоатом" звинуватив директора МАГАТЕ у брехні: Гроссі заявив про місію на Запорізьку АЕС.

Читайте також: