Астрологічний прогноз на 28 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки не радять розпочинати нові справи – вони рухатимуться повільно і не увінчаються очікуваним результатом. Від хвалення серйозних рішень також потрібно відмовитися – велика ймовірність серйозної помилки. Велика ймовірність сварок та конфліктів, тому спілкування з близькими – особливо з дорогими серцю – людьми необхідно звести до мінімуму.

Символ дня: восьминіг.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: чорні перли, білий опал, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення захворювань, пов'язаних із психікою – депресивні стани та нудьга. Внаслідок зниження імунітету можуть нагадати себе знати хронічні – передусім серцево-судинні – захворювання.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися похмурими та морально важкими, але довіряти їм не варто – вони не обіцяють нічого страшного, головне, правильно трактувати їхні символи.

Афоризм дня: "Інтелектуальні розваги необхідні для нашого духовного здоров'я" (Антуан де Сент-Екзюпері).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Освада – захищає від сил мороку.

Магія та містика дня: ворожити можна лише в разі, якщо людину цікавлять питання життя та смерті.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями – результат такого спілкування непередбачуваний.

Читайте також: