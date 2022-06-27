Астрологічний прогноз на 27 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: світлий і гармонійний день, що не сприймає жодного зла – ні у справах, ні у словах, ні у помислах. На розпочаті в цей час справи чекає сприятливий результат, а прийняті рішення виявляться на диво вдалими, головне, щоб вони були спрямовані на творення, а не на руйнування. Спілкування з людьми пройде на позитивній хвилі, та лише в тому разі, якщо всі його сторони матимуть гарний настрій.

Символ дня: лотос, латаття.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для помірковано активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит, біломорит, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: особливо уважними до свого самопочуття мають бути ті, хто страждає від стрибків артеріального тиску: важливо тримати під рукою необхідні препарати, більше гуляти, дотримуватися дієти та не перевтомлюватися. Не можна напружувати очі – небажано довго сидіти за комп'ютером і читати з поганим освітленням.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити підказки щодо майбутніх подій, до яких необхідно дослухатися.

Афоризм дня: "Велика річка тече повільно, велика людина говорить тихо" (китайське прислів'я).

Геометричні фігури дня: ламані лінії.

Ангел-охоронець дня: Сарос – ангел ладу, який можна – і потрібно – наводити у всьому: від думок до документів на робочому столі.

Магія та містика дня: ідеальний час для жіночої магії, яка приваблює успіх у коханні та побутових справах.

Табу дня: в жодному разі не можна нічого руйнувати і ламати, навіть рвати квіти та трави слід з обережністю.

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