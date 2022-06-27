У Росії чоловік після сварки з дружиною підпалив православний храм: відео

Росіянин вилив каністру бензину в одному з храмів РПЦ у Санкт-Петербурзі та підпалив будівлю.

Вранці 26 червня у Виборзькому районі Петербурга у так званому Осиновому Гаю загорівся храм святителя Василя Великого Російської православної церкви.

Як повідомляють російські ЗМІ, причиною пожежі став підпал.

Гасити вогонь, який охопив обшиту деревом будівлю, пожежникам допомагали парафіяни.

В Осиновой Роще (Выборгский район СПб) горит православный храм.



Кругом знаки. pic.twitter.com/UI70Iz6j32 — Zönöv (@zonov_sl) June 26, 2022

З місця злочину палій втік. Поліцейські затримали чоловіка надвечір, при цьому свою провину затриманий заперечувати не став.

Також читайте У Львові горіла церква московського патріархату: вогонь виник під шаром покрівельного матеріалу

У поліції повідомили, що після конфлікту з дружиною, яка прислужує в храмі, мешканець селища Парголово вилив каністру бензину у церкві та підпалив будівлю.

Нагадаємо, раніше у Москві в районі Лефортово спалахнула хрестильня при храмі Петра і Павла - давній церкві, яку було збудовано на початку 17 століття.

Читайте також: