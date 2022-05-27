У рамках співпраці: в Росії на території церкви відкрили шашличну (відео)

У рамках співпраці: в Росії на території церкви відкрили шашличну (відео)

У релігійній установі пояснили, що пішли на таку співпрацю із фінансових міркувань.

У російському місті Калузі на території православного храму Жінок-Мироносиць відкрили шашличну із промовистою назвою "По путі".

Про це повідомило російське видання "Подъем", опублікувавши відповідне відео.

У релігійній установі пояснили, що пішли на таку співпрацю із фінансових міркувань.

"На жаль, храм перебуває у дуже важкому фінансовому становищі, і деякі місяці ми навіть на зарплату працівникам ледве збираємо, тому було таку співпрацю створено. Вони там займаються продажем харчів", — пояснили у храмі в коментарі виданню.

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У церкві уточнили, що продавець дотримується православної віри, а в закладі готують шашлик та шаурму. Назву закладу начебто мають змінити.

Нагадаємо, оскільки Coca-Cola призупинила діяльність в Росії та планує повністю залишити російський ринок через війну проти України, напій "імпортозамістили". Завод у Сиктивкарі почав випускати "Комі Колу".

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