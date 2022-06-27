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На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на касетному боєприпасі — Вілкул

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На Херсонщині цивільний чоловік підірвався на касетному боєприпасі — Вілкул

Фото: Офіс президента України

Мешканця села Заградівки з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні в Кривому Розі.

У неділю, 26 червня, селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді. Його госпіталізували до лікарні Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, цивільного чоловіка госпіталізували у “середньому стані”. 

Заградівка розташована на півночі Херсонської області і не є окупованою російськими військами.

Вілкул також повідомив, що протягом доби окупанти тричі обстріляли з “Градів” та ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Троє людей отримали легкі поранення, від госпіталізації відмовилися, їм надали медичну допомогу. 

Під час обстрілів було пошкоджено кілька багатоповерхівок, будинок культури, ДЮСШ та будівлю пошти.

Нагадаємо, російські окупанти на південному напрямку намагаються виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. 

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