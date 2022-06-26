Ворожі ракети поцілили у 9-поверхівку у Києві: що відомо

Ворожі ракети поцілили у 9-поверхівку у Києві: що відомо

Російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю.

Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Зараз на місці працюють рятувальники.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними, є постраждалі", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

За попередніми даними, постраждала 1 особа.

На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги, яку було оголошено близько шостої години ранку в неділю, 26 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Над містом видно клуби диму.

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