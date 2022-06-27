В обласному центрі в захоплених банківських установах нові тимчасові господарі розгортають російські банківські відділення, де планують видавати зарплатні картки всім, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах.

На Херсонщині почастішали випадки викрадень окупантами чоловіків.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні станом на 14:00.

"В операційній зоні на півдні країни противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Переважає тактика дистанційного вогневого впливу: артилерійських обстрілів, ракетних ударів. Нових ударних угруповань та задіяння резервів не виявлено", - зазначив він.

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Водночас, за словами Назарова, на Херсонщині "рясно лунають вибухи і обстріли", а багато сіл залишаються без електроенергії, води та газу.

"Почастішали випадки викрадень окупантами чоловіків. В обласному центрі в захоплених банківських установах нові тимчасові господарі розгортають російські банківські відділення, де планують видавати зарплатні картки всім, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах", - розповів спікер командування.

Також в окупованому регіоні загарбники намагаються запустити роботу своєї податкової служби, щоб наповнювати бюджет РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Запорізької області в селі Велика Білозерка окупанти викрали сімейну пару. Подружжя вивезли у невідомому напрямку.

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