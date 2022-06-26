"Стандартна такса – 50 тисяч гривень": окупанти викрадають людей в Енергодарі заради грошей

Російські загарбники вимагають гроші за звільнення.

В тимчасово окупованому Енергодарі та найближчих селах району окупанти викрадають людей з подальшою вимогою викупу.

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іхнім родичам. За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно ми отримуємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей", - говорить мер.

За його даними, наразі в полоні перебувають сотні мешканців міста. Значна частина з них – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції.

"Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язненні тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у "протиправній діяльності", зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників". Рашистам насправді байдуже, яку позицію займає ув’язнена людина, ким працює і чи взагалі брала учать в самообороні Енергодара. Це просто привід. Якщо хтось потрапив під іх жернова, то вийти на волю без моральних, фізичних або матеріальних втрат вдається вкрай рідко. Якщо раніше викрадали тільки чоловіків, то зараз в полон потрапляють і жінки", - повідомляє Орлов.

Нагадаємо, окупанти знову укріплюють окопи поруч із Запорізькою АЕС.

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