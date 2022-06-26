Ракетний обстріл окупантами Києва: фото та відео з місця події

Російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю.

Одна з них поцілила у 9-поверхівку у Шевченківському районі, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Під завалами опинилися люди - жителі багатоповерхівки.

Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Вогнем охопило загальну площу в 300 кв.м.

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В роботах з ліквідації наслідків обстрілу задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Рятувальники витягли з-під завалів 7-річну дівчинку. Її доправили до лікарні і прооперували.

Згодом з-під плит дістали і маму дитини. Її теж ушпиталили. На цей час відомо про 4-х постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки та постраждалих. Так, за словами мера, зараз постраждалим надається медична допомога, ті, хто в лікарні – в стабільному стані. За словами лікарів, немає критичної загрози для їхнього життя.

Пізніше стало відомо, що столицю України атакували з регіону Каспійського моря. Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря для ранкової атаки Києва. Про це 26 червня повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Українські зірки відреагували на цинічні дії Російської Федерації.

Роботи з розбирання завалів продовжуються.

Нагадаємо, у поліції назвали кількість жертв ракетного удару Росії по Києву. Четверо людей ушпиталені.

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