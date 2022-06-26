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"Укрзалізниця" скасувала кілька приміських потягів: причини

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"Укрзалізниця" скасувала кілька приміських потягів: причини

Фото: Mukachevo.net

"Укрзалізниця" на 26 та 27 червня скасувала кілька приміських потягів.

Потяги компанія скасувала через технічні причини. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

"Сьогодні не курсуватиме 6074 Шевченка-Гребінка, 6069 Гребінка-Шевченка. Приміський поїзд 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, поїзд 6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші. На завтра скасовуються рейси 6064, 6070, 6074 Шевченка-Гребінка, а також 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка-Шевченка", - повідомили в "Укрзалізниці". 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі

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