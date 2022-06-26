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У річці на Полтавщині знайшли тіло чоловіка

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У річці на Полтавщині знайшли тіло чоловіка

Фото: pixabay.com

У місті Горішні Плавні у річці Дніпро виявили труп чоловіка. У поліції розпочали кримінальне провадження. 

До правоохоронців звернулися рідні і заявили про зникнення чоловіка.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Під час огляду території пляжу тіло 46-річного місцевого чоловіка було виявлено у водоймі. 

Слідчо-оперативною  групою, яка відразу прибула на місце події, проведено  першочергові слідчі дії. Тіло чоловіка направлено до Кременчуцького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За фактом відомості  внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України. Триває слідство. 

Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька. 

Новини Волині: 13-річний хлопець втопився у крижаній річці на шкільній перерві

Новини Волині: 13-річний хлопець втопився у крижаній річці на шкільній перерві

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