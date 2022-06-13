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У Тернопільській області чоловік зник під час купання

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У Тернопільській області чоловік зник під час купання

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

На Тернопільщині шукають чоловіка, який зник під час купання у ставку у Кременецькому районі. 

Пошукові роботи тривають від вчорашнього дня.

Про це “Суспільне” повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа.

"Житель села Новостав Шумської громади відплив від берега на відстань орієнтовно 40-45 метрів і о 21:18 зник під водою. Чоловік – 1994 року народження. Рятувальники обстежили дно ставу у місці зникнення людини. О 22:30 пошуки припинили, оскільки чоловіка не знайшли. 13 червня пошукові роботи відновили", – сказала Ірина Крупа.

Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька. 

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