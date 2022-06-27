У білоруському Гомелі помітили ешелон із САУ та танками: деталі

Уранці 27 червня в Гомелі з боку залізничної станції "Гомель-Непарний" у напрямку "Гомель-Пасажирський" пройшов ешелон із військовою технікою.

Усього в білоруському Гомелі сьогодні було помічено не менше 35 одиниць техніки.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

На платформах їхали: не менше 17 танків, 18 одиниць САУ 2С1 "Гвоздика" і два цільнометалевих вагони, в останніх може перевозитися особовий склад. Фахівці кажуть, що техніка має вигляд такої, яку зняли зі зберігання (різнобарвна і пошарпана).

Пізніше, в районі 13:30, цей ешелон був помічений вже в Новобілицькому районі Гомеля біля Храму Олександра Невського у русі.

У повідомленні наголошується, що хоч цей залізничний шлях і веде в напрямку України, але він глухокутний. А це означає, що одразу на виїзді з Гомеля може проводитися розвантаження цієї техніки або ешелон перевезуть в іншому напрямку.

Нагадаємо, у Білорусі вночі почали тренуватися повітряні війська.

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