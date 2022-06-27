З Білорусі до Росії відправили 20 вагонів з боєприпасами - Генштаб

З Білорусі до Росії відправили 20 вагонів з боєприпасами - Генштаб

Керівництво Білорусі і далі продовжує втягувати свою країну у війну проти України.

Республіка допомагає російським окупантам боєприпасами.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий експерт пояснив, чи є сенс, ґрунтуючись на розвідданих, не мовчки спостерігати небезпечні приготування з боку збройних сил Білорусі, а зробити офіційне попередження-заяву українського уряду про те, що у разі агресії зі сторони Республіки, Україна залишає за собою повне право застосовувати військові засоби на всю глибину території агресора.

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