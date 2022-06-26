Експерт розповів, до кого в Росії постійно їздить Лукашенко

Експерт розповів, до кого в Росії постійно їздить Лукашенко

Є інформація, що Лукашенко вирішує у РФ економічні питання.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно їздить до Росії, особливо до Санкт-Петербурга.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі ТСН зробив припущення, навіщо Лукашенко так часто відвідує РФ.

"Там в нього є друг Бєглов (Олександр Бєглов - губернатор Санкт-Петербурга - ред.). Він керує Петербургом. Вони постійно розмовляють про економічну, політичну співпрацю. Лукашенка можна зрозуміти - йому необхідно завантажувати власну економіку. А економіка Білорусі понад 50% зорієнтована на РФ: нафтова галузь, виробництво техніки", - зазначив експерт.

Наразі в умовах санкцій білорусам конче необхідно завантажувати економіку, вважає Ступак.

"Паливо, що йшло з РФ, і перероблялося в Білорусі, потім поверталося частково до Росії, частина йшла до України, а частина - на експорт до ЄС. Наразі Україна та ЄС не споживають це паливо. Тож з ним треба щось робити. Лукашенко намагається продати його, налагодити співпрацю з іншими країнами: Індією, Китаєм, РФ", - додав експерт.

За його словами, Лукашенко готовий "плясати під те, що грає Путін", оскільки необхідно відпрацьовувати кредити, що раніше були надані, а також і майбутні, які необхідні для життя економіки Білорусі.

Нагадаємо, білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною й деякими країнами Євросоюзу, а також облаштовують фортифікаційні споруди.

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