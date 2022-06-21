Путін їде до Білорусі "дотискати" Лукашенка: експерт пояснив мету кривавого диктатора

Президент РФ Путін їде до самопроголошеного голови Білорусії “дотискати” його для того, щоб він вступив у війну проти України.

Пов’язано це з тим, що армія Росії видохлась.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, мета Путіна - залучити Білорусь у війну з Україною та відкрити другий фронт, який стягне на себе частину української армії.

“Путін їде “дотискати” Лукашенка. Справа в тому, що РФ видихається. І ми бачимо, як би нам навіть не було важко на Луганському напрямку, але того наступательного потенціалу, який був ще в травні, а тим більше в квітні - немає. Оперативного резерву немає, треба час для його створення. І Путіну вкрай необхідно, щоб Білорусь відкрила другий фронт: почала бойові дії, почала зв’язувати частину сил української армії на північному сході і тим самим відтягувати наші війська від східних і інших напрямків”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що у випадку, якщо Путін таки “дотисне” Лукашенка, протягом місяці армія Білорусі може розпочати активні бойові дії. Але для самопроголошеного президента Білорусі війна з Україною ризикована, бо для українських військових це не буде зненацька.

“Ми будемо бачити будь які заходи по підготовці наступу. І ми не дамо вже зайти їм колонами, як це було з Росією - відсіч вони отримають ще на кордоні. У той же час Лукашенко почав активні дії пошуку шляхів відступу. Він шукає на Заході довірену особу. Білорусь також готова допустити на свою територію іноземних спостерігачів - це дуже показовий жест, що Лукашенко шукає підтримки”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Кремлі погрожують Литві та її громадянам.

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