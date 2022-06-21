Білорусь не платить Росії за газ - ЗМІ

Білорусь затримує платежі Росії за постачання газу.

За інформацією ЗМІ, Білорусь затримує платежі за постачання російського газу через штучне зростання курсу російського рубля, що робить ціну вищою, ніж планувалося. Для Білорусі ціна виходить надто високою.

Про це пише видання "Наша Ніва".

За умовами контракту із "Газпромом" Білорусь мала платити за газ із розрахунку $128 за тисячу кубометрів.

Білорусь тривалий час вимагала переходу на платежі за енергоносії у російських рублях. Після початку війни в Україні рішення про перехід на оплату в рублях було ухвалено.

Зараз російський рубль коштує 56 рублів за долар, ринковий курс становив би, можливо, від 80 до 120. Комфортний для Білорусі – 75-80, яким він був до 24 лютого – дня нападу на Україну.

"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш – і всі інші доведеться робити за умовами першого, такою є політика "Газпрому", - говорить обізнане джерело.

Виходить, тепер за газ Білорусі довелося б віддати більше доларів чи рублів, ніж раніше закладалося. Тому Мінськ не платить і вичікує, поки рубль ослабне, або поки не вдасться змінити формулу ціни в угоді.

"Поки торгуються (Росія і Білорусь - ред.)", – повідомило виданню джерело.

Нагадаємо, Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом".

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