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Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт

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Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт

Фото: Credits

Курячий суп — це не тільки прозорий, як сльоза, бульйон із локшиною та зеленню. Є й інші дуже цікаві рецепти.

Спробуйте здивувати сім'ю оригінальною першою стравою. Цей суп можна варити з курки чи індички.

Складники:

  • оливкова олія
  • велика цибулина
  • один халапеньйо
  • 4 зубчики часнику, подрібнити
  • 4 чашки курячого бульйону
  • 100 г банки нарізаного кубиками зеленого чилі
  • кмин, орегано, порошок чилі
  • один брикет вершкового сиру
  • 1 чашка кукурудзи
  • лайм
  • 2 чашки квасолі (консервована або відварена)
  • 2,5 склянки подрібненої курки або індички (підійде також фарш)
  • сіль та свіжомелений чорний перець за смаком

Приготування

Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні, додайте в неї цибулю та халапеньйо і пасеруйте близько 4 хвилин, поки цибуля не стане прозорою. Додайте часник і готуйте ще хвилину, доки не з'явиться аромат.

Збийте 1 чашку квасолі і трохи курячого бульйону в блендері до кремоподібного стану.

Додайте в каструлю з цибулею курячий бульйон, зелений перець чилі, кмин, орегано, порошок чилі, протерту квасолю, кукурудзу і цілісну квасолю, що залишилася, і варіть 15-20 хвилин без кришки. Додайте вершковий сир та готуйте ще 5-10 хвилин.

У готовий суп слід додати сік лайма, приправити сіллю та перцем до смаку.

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