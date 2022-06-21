Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт

Курячий суп — це не тільки прозорий, як сльоза, бульйон із локшиною та зеленню. Є й інші дуже цікаві рецепти.

Спробуйте здивувати сім'ю оригінальною першою стравою. Цей суп можна варити з курки чи індички.

Складники:

оливкова олія

велика цибулина

один халапеньйо

4 зубчики часнику, подрібнити

4 чашки курячого бульйону

100 г банки нарізаного кубиками зеленого чилі

кмин, орегано, порошок чилі

один брикет вершкового сиру

1 чашка кукурудзи

лайм

2 чашки квасолі (консервована або відварена)

2,5 склянки подрібненої курки або індички (підійде також фарш)

сіль та свіжомелений чорний перець за смаком

Приготування

Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні, додайте в неї цибулю та халапеньйо і пасеруйте близько 4 хвилин, поки цибуля не стане прозорою. Додайте часник і готуйте ще хвилину, доки не з'явиться аромат.

Збийте 1 чашку квасолі і трохи курячого бульйону в блендері до кремоподібного стану.

Додайте в каструлю з цибулею курячий бульйон, зелений перець чилі, кмин, орегано, порошок чилі, протерту квасолю, кукурудзу і цілісну квасолю, що залишилася, і варіть 15-20 хвилин без кришки. Додайте вершковий сир та готуйте ще 5-10 хвилин.

У готовий суп слід додати сік лайма, приправити сіллю та перцем до смаку.

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