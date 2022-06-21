Гострий курячий вершковий суп: оригінальний рецепт

Курячий суп — це не тільки прозорий, як сльоза, бульйон із локшиною та зеленню. Є й інші дуже цікаві рецепти.
Спробуйте здивувати сім'ю оригінальною першою стравою. Цей суп можна варити з курки чи індички.
Складники:
- оливкова олія
- велика цибулина
- один халапеньйо
- 4 зубчики часнику, подрібнити
- 4 чашки курячого бульйону
- 100 г банки нарізаного кубиками зеленого чилі
- кмин, орегано, порошок чилі
- один брикет вершкового сиру
- 1 чашка кукурудзи
- лайм
- 2 чашки квасолі (консервована або відварена)
- 2,5 склянки подрібненої курки або індички (підійде також фарш)
- сіль та свіжомелений чорний перець за смаком
Приготування
Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні, додайте в неї цибулю та халапеньйо і пасеруйте близько 4 хвилин, поки цибуля не стане прозорою. Додайте часник і готуйте ще хвилину, доки не з'явиться аромат.
Збийте 1 чашку квасолі і трохи курячого бульйону в блендері до кремоподібного стану.
Додайте в каструлю з цибулею курячий бульйон, зелений перець чилі, кмин, орегано, порошок чилі, протерту квасолю, кукурудзу і цілісну квасолю, що залишилася, і варіть 15-20 хвилин без кришки. Додайте вершковий сир та готуйте ще 5-10 хвилин.
У готовий суп слід додати сік лайма, приправити сіллю та перцем до смаку.
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