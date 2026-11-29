Переселенка із Сумської області придбала стару сільську оселю / © Instagram

Реклама

Українка, яка переїхала із Сумської області на Буковину, протягом двох років власноруч відновлює старий сільський будинок. Під час ремонту вона пережила найтяжчу втрату — загибель чоловіка на фронті. Попри біль, жінка вирішила втілити їхню спільну мрію та завершити облаштування оселі.

Історією перевтілення свого дому українка поділилася на особистій сторінці в TikTok.

Реклама

Переїзд на Буковину та загибель чоловіка: як жінка продовжила спільну мрію

У 2024 році подружжя придбало старий будинок в одному із сіл Чернівецької області. Переїзд із Сумщини на Буковину мав стати початком нового, спокійнішого етапу життя. Попереду було чимало роботи, адже оселя потребувала ремонту.

Реклама

«Ми купили будинок мрії. А потім я залишилась у цій мрії одна. Село. Старий будинок. Великі плани. І чоловік, з яким ми мріяли про життя тут… якого більше немає. Цей дім міг стати моїм болем, але я вирішила — він стане продовженням нашої любові», — розповіла господиня.

Спочатку подружжя закупило будівельні матеріали, меблі та побутову техніку. Вони встигли завершити ремонт ванної кімнати та розпочати роботи на кухні. Згодом жінка отримала трагічну звістку — її чоловік, який став на захист України, загинув на фронті.

Після втрати їй довелося самостійно продовжувати справу, яку вони планували разом.

«Я дізналася, що чоловік загинув. Після втрати чоловіка продовжувати ремонт самій було одним із найважчих рішень у моєму житті. Але я вирішила не зупинятися, бо це була наша мрія», — зізналася авторка блогу.

Реклама

Жінка не приховує, що переживати втрату надзвичайно важко, однак вона продовжує рухатися вперед і облаштовувати дім, який мав стати їхнім спільним місцем сили.

«Життя доводиться збирати по шматках. Я не сильна. Мені боляче щодня. І я теж плачу… Але я йду далі. Для нього. Для нас», — поділилася українка.

@divchata_i_stara_hata / © Соцмережі

Як змінився старий будинок на Буковині: ремонт до і після

За два роки господині вдалося суттєво змінити вигляд оселі. На фото та відео «до» і «після» видно, як старий будинок поступово перетворюється на затишний сучасний простір.

Колишня кухня мала пофарбовану підлогу, старі меблі та глиняну долівку. Після ремонту тут з’явилися світле підлогове покриття, сучасні меблі й побутова техніка. Також жінка облаштувала санвузол із пральною машиною.

Реклама

«Тепер я доводжу все сама. Важко, боляче, але іншого вибору немає — тільки вперед», — розповіла вона.

Після завершення робіт на кухні жінка взялася за дитячу кімнату. У відео вона показала, який вигляд приміщення мало до початку ремонту: блакитні стіни, дерев’яні балки на стелі, зелена кахельна грубка, старі меблі та двоспальне ліжко. У кімнаті також були підвісні гімнастичні кільця.

@divchata_i_stara_hata / © Соцмережі

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про українку, яка продала квартиру в місті та переїхала до старого будинку в селі на Миколаївщині. За рік дівчина власноруч оновила оселю та показала результат ремонту.

Новини партнерів

Новини партнерів